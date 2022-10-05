Після мобілізації їх одразу направляють на доукомплектування окупаційних підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

У Луганську чоловіків мобілізують без підготовки та медкомісії та одразу направляють на доукомплектування окупаційних підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України. Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Луганській області

Окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. Зокрема, у Сватовому серед окупантів і колаборантів паніка. Зрадники і великі ешелони техніки покинули місто. Крім того, українські військові вже на підступах до Кремінної та на околицях Лисичанська.

Російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там ще немає.

Мобілізація в РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з мобілізації до лав російської окупаційної армії, в ході яких окупанти здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку, а на блокпостах посилено перевірку документів.

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