Також Росія продовжує залучати до бойових дій в Україні приватні військові компанії, укомплектовані засудженими за кримінальні злочини.

В ході "часткової мобілізації" в російській Казані відбувається формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"В Російській Федерації тривають заходи так званої "часткової мобілізації". За наявною інформацією, Казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах Казанського вищого танкового командного училища", - сказано у повідомленні.

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Також у Генштабі зазначають, що Росія продовжує залучати до бойових дій приватні військові компанії, укомплектовані засудженими за кримінальні злочини.

"Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових компаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що на тимчасово окупованій території Луганської області, у так званих "центрах підготовки", триває навчання "зеків" для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Путін 21 вересня заявив, що з цього дня в країні починається часткова мобілізація російських військовослужбовців.

Глава Росії стверджував, що мобілізувати будуть тільки тих військових, які знаходяться в запасі. Російський міністр оборони Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб, проте в росЗМІ стверджують, що до лав армії можуть потрапити понад мільйон людей.

У мережі не раз повідомляли, що повістки отримують не тільки військові в запасі.

Західні ЗМІ писали, що після оголошення Путіним мобілізації понад 200 тисяч осіб вже покинули Росію.

Пізніше стало відомо, що в РФ достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

За даними ГУР МОУ, мобілізованим особам в Росії не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

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