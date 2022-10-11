У Британії також висловилися про можливість застосування РФ ядерної зброї.

Російська армія "виснажена", у неї закінчуються припаси і боєприпаси.

Про це заявив глава спецслужби GCHQ (Центр урядового зв'язку) Британії Джеремі Флемінг.

Він стверджує, що мобілізація ув'язнених і недосвідчених людей "говорить про безвихідну ситуацію". Флемінг також критикував президента РФ Путіна за помилки.

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Говорячи про стан російської армії, глава GCHQ сказав, що у них "закінчуються боєприпаси" і "безумовно не вистачає друзів".

Він сказав, що російські ракетні удари в останні дні не були ескалацією з точки зору застосовуваних видів зброї, але попередив, що ракетні удари по цілях в Україні в понеділок показали, що Росія все ще "дуже здатна" завдати шкоди.

Він додав: "російська військова машина може запускати зброю, у неї є глибокі запаси і досвід. І все ж вона дуже широко поширена в Україні".

Що стосується побоювань з приводу використання тактичної ядерної зброї, він сказав, що будь-які розмови про їх використання "надзвичайно небезпечні", але їх застосування все ще здається йому "далеким".

Він також сказав, що, на його думку, у Великобританії та її союзників буде "хороший шанс" виявити будь-які приготування, хоча ніяких гарантій ніколи не було.

Чи готується Росія застосувати ядерну зброю: відповідь Британії

Раніше Флемінг повідомив, що Великобританії не бачить ознак підготовки Росії до застосування тактичного ядерної зброї в Україні або на її кордонах. Експерти нагадали, що для підготовки такого виду зброї необхідний час.

При цьому він запевнив, що немає ніяких ознак того, що Росія займається технічною підготовкою до застосування тактичної ядерної зброї. Даний вид зброї збирається шляхом сполучення ядерної боєголовки зі звичайною ракетою меншої дальності. За словами експертів, що для вивезення таких боєголовок зі сховища потрібен час.

Відзначимо, що на тлі невдач россйкой армії президент РФ Володимир Путін заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі погроз для територіальної цілісності Москва "використовує всі наявні засоби". Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважає, що це блеф.

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