Наразі Росія веде перемовини з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Найближчим часом до Росії з Білорусі відправлять ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

"Керівництво РФ здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. Наразі ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню", - розповіли у Генштабі. Відео дня

Зазначається, що іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі.

"Найближчим часом сплановано переміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами", - йдеться у зведенні.

Раніше в українському Генштабі заявляли, що у жовтні Росія з Білорусі вивезла майже 30 вагонів з боєприпасами для посилення російських окупаційних військ у війні проти України.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Сьогодні російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі з Ту-22 м3 стратегічної авіації.

В цілому, на думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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