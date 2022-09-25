За словами президента України, необхідно продовжувати тиснути на главу держави-агресора.

Ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна — це не блеф, а перші кроки подібного шантажу. Світ зараз стримує главу держави-агресора і повинен продовжувати тиснути на нього, не дозволяючи використовувати схожу риторику.

Такою думкою поділився президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

"Він (Путін — УНІАН) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його і стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати", — заявив Зеленський.

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Президент України підкреслив, що Росія в ядерному шантажі спирається не тільки на свій арсенал. Вона також використовує окупацію Запорізької АЕС і пуски ракет над Південноукраїнською АЕС, як важелі тиску.

Ядерні загрози Росії: актуальна інформація

У своєму зверненні щодо оголошення "часткової" мобілізації 21 вересня Путін вибухнув ядерними погрозами у бік західних держав: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

НАТО і США, зокрема, попередили Росію про серйозні наслідки у разі ядерного удару. Опозиціонер Марк Фейгін вважає, що після цього Альянс введе свої війська в Україну.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель закликав країни Європейського Союзу серйозно ставитися до ядерних загроз Путіна.

Шантаж РФ продовжився сьогодні, 25 вересня, коли міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявив про поширення ядерної доктрини на території, які Росія хоче анексувати за результатами фейкових "референдумів".

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Марія Золкіна вважає, що РФ може розмістити ядерну зброю на тимчасово окупованих територіях України.

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