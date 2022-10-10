Застосування цієї зброї хіба що здатне трохи сповільнити контрнаступ українських воїнів.

Застосування ядерної зброї не допоможе російському диктатору Володимиру Путіну вирішити проблеми своєї армії в Україні.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Ескалація, звичайна чи ядерна, не може вирішити проблеми Путіна. Якщо російські сили зможуть розширити свої атаки на українські населені пункти чи критичну інфраструктуру, або якщо Путін захоче застосувати тактичну ядерну зброю проти України, він може лише сподіватися, що таким чином на деякий час зупинить українські контрнаступи", - наголошують аналітики.

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На їхнє переконання, такі атаки не дозволять російським силам завоювати Україну та досягти цілей, яких вимагають провоєнні російські націоналісти. Однак вони цілком можуть спровокувати реакцію Заходу, яку російські прихильники жорсткої лінії сприймуть як підтвердження їхніх аргументів, але ціною спустошення залишкової військової потужності Росії та її здатності досягти чогось реального.

"Що може статися, якщо Путін втратить підтримку виборців, які найбільше віддані його баченню? Важко сказати", - додали аналітики.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

На тлі втрат РФ у війні проти України, дефіциту живої сили, який Росія намагається компенсувати за рахунок мобілізації, і військової техніки, загрози ядерним ударом стали звучати частіше. Так, президент РФ Володимир Путін заявив, що"щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі погроз для територіальної цілісності Москва "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважає, що це блеф.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу". Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко попередив, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійних загроз ядерним ударом з боку РФ.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї. А генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначає, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.

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