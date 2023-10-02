1 жовтня БПЛА атакували завод, який займався виробництвом ракет.

В Росії зірвано процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій через удар по Смоленську, про який росЗМІ повідомляли 1 жовтня.

В Головному управлінні розвідки України підтвердили, що в цей день дрони атакували місцевий авіаційний завод - 3 з 4 БПЛА влучили в ціль.

"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, внаслідок атаки виробничі потужності Смоленського авіаційного заводу зазнали значних пошкоджень.

Там нагадали, що ракета Х-59 - це російська боєголовка класу "повітря-земля", яка здатна долати 280 км відстані. Саме нею армія РФ найчастіше обстрілює військові та цивільні об’єкти в Україні.

Ракетами Х-59 окупант найбільше тероризував під час повітряних атак Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області, вказало ГУР.

Що відомо про вибухи у Смоленську

Про появу невідомих БПЛА у повітряному просторі Смоленська росЗМІ повідомили 1 жовтня. Дрони бачили поряд з автомийкою "Хвиля" та торговим центром "Кутузов". Місцеві росіяни знімали їх появу на відео й показували о соціальних мережах.

Тоді зазначалося, що БПЛА прямували по вулиці Кутузова у бік Смоленського авіазаводу, де також знаходяться аеродром "Північний" з експериментальною льотно-випробувальною станцією. Там РФ тестує свої ракети та нові авіаційні розробки.

Через війну з Україною Міноборони РФ завантажило завод держзамовленнями до 2025 року. Ще у жовтні 2023 року місцева влада зазначала, що за кілька років обсяги виробництва на Смоленському авіаційному заводі планують збільшити вчетверо - з 6 до 24 млрд рублів у 2025 році.

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