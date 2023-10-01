Через атаку довелося на якийсь час закрити Сочинський аеропорт.

Вранці в неділю невідомий безпілотник атакував російське місто Сочі. Місцевій владі довелося закрити аеропорт на деякий час, відклавши всі рейси на зліт і посадку.

У мережі очевидці опублікували кілька відео, на яких зафіксовано проліт безпілотника над Сочі. За даними місцевих телеграм-каналів, дрон прилетів з боку моря близько 7:45 ранку.

Один з роликів також зафіксував момент падіння дрона десь в передмісті. Російські військові стверджують, що безпілотник був збитий силами ППО, хоча на відео добре видно, що падав він цілим, а не по частинах.

"З метою забезпечення безпеки в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси, що прямували на курорт, були оперативно перенаправлені на запасні аеродроми. З 8:20 ранку аеропорт працює в звичайному режимі на прийом і випуск повітряних суден. У Сочі все штатно. Ситуація в місті спокійна", - повідомив мер міста Олексій Копайгородський.

Атаки російських дронів по Україні

Як писав УНІАН, в ніч на 1 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". За даними ЗСУ, всього ворог запустив 30 безпілотників з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами української ППО вдалося знищити 16 "Шахедів".

В рамках цієї атаки росіяни били по цивільній інфраструктурі. Зокрема в Черкаській області дрони потрапили по промисловій інфраструктурі в Умані, зокрема по складах, де зберігалося зерно.

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