У місті розташовано великий авіаційний завод, який завантажили державними замовленнями.

Російські ЗМІ розкрили, що саме атакували невідомі безпілотники у Смоленську. Цього разу під удар потрапили об'єкти росавіації.

Як повідомляють аналітики проекту "Агентство", на одному з опублікованих у соцмережах відео очевидців видно, як безпілотник пролітає поряд із автомийкою "Хвиля" та торговим центром "Кутузов".

Ці будівлі розташовуються на вулиці Кутузова, а безпілотник пролітає у бік розташованого поруч будівлі Смоленського авіазаводу. На території заводу знаходиться також аеродром "Північний", де базується експериментальна льотно-випробувальна станція авіазаводу.

Згідно з сайтом Смоленського авіазаводу, його основні напрямки діяльності:

серійне виробництво виробів, розроблених на підприємствах корпорації "Тактичне ракетне озброєння";

виготовлення за індивідуальними замовленнями літаків Як-18Т, СМ-92Т у різних модифікаціях;

технічне обслуговування літаків Як-18Т, виготовлення запчастин до літаків Як-40, Як-42.

У жовтні 2022 року влада регіону повідомляла, що Міноборони завантажило завод держзамовленнями до 2025 року, а обсяг його продукції за кілька років зросте вчетверо - з 6 до 24 млрд рублів. Для цього підприємство мало вдвічі збільшити чисельність співробітників.

Вибухи у Смоленську 1 жовтня

Вранці 1 жовтня про атаку дронів повідомила влада Смоленської області. За версією росіян, "ЗСУ намагалися здійснити кілька терористичних атак на Смоленську область за допомогою БПЛА".

"Загалом силами ППО та РЕБ Міністерства оборони над Смоленськом та передмістями було придушено 5 безпілотних літальних апаратів літакового типу. Потерпілих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", - заявив місцевий губернатор Василь Анохін.

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