Населення в регіонах РФ, де розташовані потенційні об'єкти для атак, обурене безпорадністю систем ППО.

Російські сили протиповітряної оборони зазнають серйозних труднощів у боротьбі з українськими дронами, які атакують стратегічні об'єкти в глибині території РФ. І, як зазначають партизани руху АТЕШ, за нездатність збивати українські безпілотники російське командування жорстко карає військовослужбовців із підрозділів ППО.

Як зазначають партизани, через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів російські підрозділи ППО просто не бачать українські дрони, що значно ускладнює оперативне реагування та протидію.

У регіонах, де розташовані потенційні об'єкти для атак, цивільне населення стурбоване безпорадністю систем ППО.

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"Розуміючи, що відсутня ефективна протидія загрозам, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними, що створює напружену обстановку і вимагає термінових заходів з боку влади для забезпечення безпеки та захисту цивільного населення", - зазначають в АТЕШ.

З цією метою деякі командири продовжують створення мобільних груп швидкого реагування, але атаки українських дронів по нафтопереробних заводах виразно демонструють недостатню підготовку і відсутність розуміння в ефективному застосуванні таких груп, зазначають партизани.

"Начальство підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: пониження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому разі, навіть відправлення на війну в Україну. Це створює додаткову напругу і стрес серед військовослужбовців", - зазначають в АТЕШ.

Удари по російських НПЗ

Як відомо, у березні систематично повідомлялося про успішні атаки на російські об'єкти нафтогазової галузі, які спричиняли проблеми у загарбників.

За даними українських спецслужб, останнім часом Україна завдала ударів по більш ніж 10 російських нафтопереробних заводах, що призвело до зниження видобутку і переробки нафти в Росії на 12%.

Нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати закликали Україну не бити по російських нафтозаводах, оскільки це може підвищити ціни на нафту і спровокувати помсту з боку РФ. В Офісі президента спростовують це. Михайло Подоляк сказав, що Україні не будуть диктувати умови ведення війни.

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