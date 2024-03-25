За останній час українські БПЛА завдали ударів по більш ніж 10 російським НПЗ.

Через українську атаку Куйбишевський НПЗ зупинив установку первинної переробки CDU-5, що призвело до втрати половини його потужності. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

CDU-5 є однією з двох установок первинної переробки на Куйбишевському НПЗ. Її виробнича потужність складає 9,5 тис т на день (70 тис барелів на день).

Ще одна установка первинної переробки нафти – CDU-4 – має виробничу потужність 10,5 тис т на добу. Чи працює пристрій нормально – не повідомляється.

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Куйбишевський НПЗ – довідка

Куйбишевський нафтопереробний завод належить "Роснафті". У 2023 році НПЗ був 29-м найбільшим нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва. За підсумками року на нього припадало 1,34% від загального обсягу переробки нафти, або 3,687 млн т сирої нафти.

Підприємство виробило 624 тис т бензину, 1,187 млн т дизельного палива та 1,040 млн т мазуту. Це склало 1,42%, 1,35% та 2,56% від загальноросійського обсягу, відповідно.

Атаки на російські НПЗ – останні новини

За даними українських спецслужб, останнім часом Україна завдала удари по більш ніж 10 російським нафтопереробним заводам, використовуючи безпілотники.

Нагадаємо, Куйбишевський НПЗ опинився під атакою у суботу, 23 березня. Це не перший удар по підприємству: 16 березня Україна атакувала три нафтопереробні заводи в Самарській області – Куйбишевський, Новокуйбишевський та Сизранський.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати закликали Україну припинити удари по російських НПЗ через побоювання щодо зростання цін на нафту. Частково вони виправдалися: на початку тижня стало відомо, що ціни на нафту пішли в гору. Зокрема, через атаки на НПЗ.

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