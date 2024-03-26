Операції проводять за допомогою дальнобійних БПЛА.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував останні удари по нафтопереробних заводах на території Росії.

"Відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет: це фактично третина їхнього бюджету та левова частина військового бюджету", - сказав він в інтерв’ю ICTV.

За його словами, необхідно максимально мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично "перекрити кисень пану Путлєру". Операції проводять за допомогою дальнобійних дронів. "Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку", - додав він.

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Також Малюк нагадав, що з початку березня Росія повністю зупинила експорт бензину. Тим часом СБУ вже здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ. "Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", - сказав очільник СБУ.

Удари по НПЗ: останні новини

Як відомо, у березні систематично повідомлялося про успішні атаки на російські об'єкти нафтогазової галузі, які спричиняли проблеми у загарбників.

Окупанти заявили, що хочуть захистити їх за допомогою самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів наземного базування "Панцирь". В українській розвідці сказали, що ця заява пролунала лише для того, щоб заспокоїти населення.

Нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати закликали Україну не бити по російських нафтозаводах, осільки це може підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту з боку РФ. В Офісі президента спростовують це. Михайло Подоляк сказав, що Україні не будуть диктувати умови ведення війни.

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