Під ударом опинився склад БК та пального.

Збройні сили України провели успішну операцію проти окупантів на Кінбурнській косі у Чорному морі. Зокрема, вони завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального, об'єкт був знищений.

Операція була проведена підрозділом Військово-Морських сил ЗСУ, про що повідомила пресслужба відомства у Facebook. Вона також оприлюднила відео знищення ворожого складу БК та пального на Кінбурнській косі.

На кадрах можна побачити, як безпілотник атакує російські цілі. Після скиду боєприпасу відбувся вибух, та спалахнула сильна пожежа.

Відео дня

У ВМС ЗСУ не уточнювали, коли саме був знищений цей склад російських окупантів.

Ситуація на Кінбурнській косі

Останнім часом на цій ділянці активізували дії українських військових. 9 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки провели рейд на Кінбурнську косу. Їм вдалося знищити десятки російських окупантів та їхню техніку.

Крім того, вони встановили український прапор на Кінбурнській косі.

"ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі. Швидше за все, це відбулося у результаті рейдових дій. Коса залишається під ворогом", - зазначили у DeepState 12 серпня.

Згодом у розвідці заявили, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі на початку серпня було уражено багато позицій, техніки та значну кількість особового складу російських загарбників.

Операцію на Кінбурнській косі провела розвідувально-ударна група "Циклон". ГУР оприлюднило найменування 17 різних видів техніки, зброї, об'єктів і позицій окупантів.

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