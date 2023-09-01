Секретар РНБО запевняє, що Україна буде звільняти усі території, у тому числі Крим.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що у Росії немає шансів перемогти Україну військовим шляхом.

"Точно можу сказати, що, перше - шансів у Росії перемогти нас військовим шляхом немає. Друге - перемога буде за нами. І третє - ми звільнимо усі наші території. Питання тільки часу", - розповів Данілов в інтерв'ю NV.

Секретар РНБО наголосив, що хотілося, аби ця перемога настала якомога скоріше.

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"Це залежить від постачання зброї у тому числі від партнерів", - додав Данілов.

При цьому, він сказав, що постачання озброєння з країн-союзників до України відбувається, а твердження про те, що це постачання припиниться або що Україну "кинуть", бо Заходу нібито набридне допомагати - це усе російські інформаційні вкиди, які не відповідають дійсності. За його словами, Росія "зараз знаходиться у вкрай складному стані", і стосовно України у РФ зараз одна мета - це внутрішня дестабілізація.

"Щодо того, щоб вони могли досягнути своїх завдань, які вони ставили до 24 лютого, військовим шляхом, ще раз наголошую, не зможуть. І тому через внутрішню дестабілізацію вони намагаються вирішувати ці питання. Для цього треба, щоби нам не постачали зброю. Треба впливати на ті країни, на які вони можуть впливати. Для цього треба розповідати, що ми "фашисти" і багато інших нісенітниць...", - сказав Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що в України немає обмежень щодо звільнення усіх українських земель з-під окупації.

"У нас точно немає червоних ліній у тому, що стосується звільнення наших територій. Ми маємо їх звільняти. Крим - це територія нашої країни. Це визнають усі цивілізовані країни світу", - сказав Данілов.

Водночас, він сказав, що нанесення ударів по російській території західною зброєю - це інше питання.

"Коли інколи там щось відбувається, треба розуміти, хто має до цього відношення і яка зброя при цьому використовується. Я точно можу сказати, що не завжди ми там присутні. Є московські партизани. Є російські партизани. Це точно не західна зброя", - повідомив Данілов.

Передача західної зброї

Також у нього запитали про перспективи надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus та американських ATACMS.

"Якщо німці думають про майбутнє, то вони точно мають бути на боці світла і точно мають нам допомагати з урахуванням усіх історичних обставин, які були, і з тої історичної перспективи, яка буде у найближчі 10-15-20-40 років", - сказав Данілов.

Він сказав, що дуже хотілося, аби Україні надали ці ракети. Наш президент робить усе можливе і неможливе, щоб наші військові їх отримали. Говорячи про американські ракети, Данілов підкреслив, що дуже хотілося, аби це ще "відбулося вчора".

"У кожній країні є свої процеси. У кожній країні відбувається свої життя. І я більш ніж впевнений, що ці ракети будуть на території нашої країни. Давайте ще раз трошечки почекаємо", - наголосив Данілов.

Водночас він зазначає, що надання західної зброї не означає одразу перемогу, оскільки все набагато складніше. Так, Україні потрібна сучасна авіація, щоб прибрати перевагу Російської Федерації у повітрі. Він сказав, що українські пілоти їдуть на навчання для керування винищувачами F16 вже дещо підготовленими.

"Повірте, як швидко опанують наші військові ту чи іншу складну техніку - це на заздрість деяким країнам", - сказав Данілов.

Він сказав, що українські військові за два місяці опанували керування системами протиповітряної оборони Patior, коли звучали заяви, що для цього потрібно від 9 до 12 місяців.

Коли закінчиться війна в Україні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що війна, розпочата Росією проти нашої країни, може завершитися до кінця року, але за певних умов. Все залежить від кількох факторів, у тому числі від успішності контрнаступу українських сил.

Водночас командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що не знає коли закінчиться війна в Україні.

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