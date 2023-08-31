Все залежить від кількох факторів, у тому числі від успішності контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що війна, розпочата Росією проти нашої країни, може завершитися до кінця року, але за певних умов.

В інтерв’ю португальському телеканалу RTP глава держави зазначив, що "важко говорити" про дату закінчення війни, але це може відбутися у найближчі місяці. Все залежить від кількох факторів, у тому числі від успішності контрнаступу українських сил.

Зеленський наголосив, що події на фронті стануть визначальними для прийняття відповідного політичного рішення.

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Також президент України наголосив, що запрошення нашої країни до НАТО може "наблизити кінець війни". Український президент вважає, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу лише після війни, але запрошення все ж може отримати раніше.

Війна в Україні - прогнози щодо дати завершення

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що є шанси закінчити гарячу фазу війни до осені або до кінця 2023 року. Водночас полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прогнозує, що війна закінчиться у 2024 році.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зізнався, що не знає коли закінчиться війна в Україні.

Наприкінці липня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що українські військові скоро будуть на території окупованого півострова Крим.

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