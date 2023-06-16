Він став першим генералом РФ, якого ліквідували в Україні цього року.

Російського генерал-майора Сергія Горячева, найімовірніше, ліквідували внаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter, він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА). Крім того, ймовірно, був виконувачем обов'язків командувача цієї армії на момент своєї смерті. Британська розвідка дійшла такого висновку, оскільки після його смерті посаду обійняв генерал-лейтенант Олександр Санчик.

Горячев став першим російським генералом, знищеним в Україні з початку 2023 року.

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"Він продовжує військовий послужний список, який був одночасно важким та суперечливим для 35-ї ЗВА: у березні 2022 року частини армії були присутні під час розправи над мирним населенням у Бучі, а в червні 2022 року сили були значною мірою знищені під Ізюмом", - пояснили у Міноборони Британії.

Ліквідація Горячева - що повідомлялося

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 червня мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що, за попередніми даними, ліквідовано генерал-майора армії РФ Сергія Горячева.

Російські воєнкори пізніше написали, що 12 червня весь день йшли важкі бої майже по всій лінії бойового зіткнення угруповання "Схід", Горячев загинув "в результаті ракетної атаки противника".

Горячев, який був виходцем з "ВДВ" Росії, очолював окупаційний контингент у Придністров'ї, брав участь у боях на Донбасі в 2014-2017 роках, через що потрапив до бази "Миротворця".

На початку повномасштабної війни він був командиром 5-ї танкової бригади.

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