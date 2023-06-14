За словами мера Мелітополя, на Запоріжжі зараз "рясні події".

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що на Запорізькому напрямку сталися "рясні події".

Як заявив Федоров у Telegram, особовий склад окупантів на цьому напрямку поніс значні втрати. ЗСУ "мінуснули" одного з генералів РФ, а "праву руку" Кадирова досі шукають.

"За попередніми даними, ліквідовано генерал-майора армії РФ Сергія Горячева,досі не можуть знайти "дорогого брата", керівника тік-ток військ Кадирова - Адама Делімханова. Щось все ж підгорає", - зазначив Федоров.

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Мер зазначив, що необхідно дочекатися підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ.

Адам Делімханов: чи ліквідували друга Кадирова

Сьогодні журналіст і доброволець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що Адама Делімханова в Приморську Запорізької області ліквідували наші воїни. Однак у Держдумі спростували цю інформацію. Росіяни стверджують, що той отримав поранення, але вижив. Сам лідер Чечні стверджував, що ніяк не може знайти Делімханова, оскільки він не виходить на зв'язок.

Командир 72-ї бригади російської армії Роман Веневітін повідомив, що координати депутата злили члени приватної військової компанії "Вагнер". Окупант додав, що це помста Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства ватажка ПВК Євгена Пригожина.

Згодом ЗМІ повідомили, що "права рука" Кадирова Адам Делімханов дійсно потрапивв під обстріл. Топ-"кадирівець" вижив, але зник.

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