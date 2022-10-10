Росіяни вимагають, щоб президент РФ помстився за Кримський міст.

Вибух на Кримському мосту, провали окупаційних військ в Україні та проблеми з мобілізацією викликали пряму критику президента РФ Володимира Путіна з боку прихильників радикальних дій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, військові кореспонденти розкритикували Путіна та Кремль за нездатність реагувати на важливі події. Вони наголошують, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність.

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Інші критики обурені тим, що Путін постійно не звертав уваги на низку провалів у війні, зокрема на потоплення крейсера "Москва".

Водночас прихильники продовження бойових дій вимагають помсти за вибух на мосту через Керченську протоку, інакше мовчання Путіна буде сприйнято за "слабкість".

Також вони критикують мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який заявляв, що атака на Кримський міст буде "червоною лінією".

Критика з боку провоєнного табору може вказувати на сумніви, що зростають, у здатності Путіна виконати обіцяну їм мету так званої "денацифікації" України і може підірвати привабливість серед його основного електорату, пишуть експерти.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

У Кремлі заявили, що президенту РФ Володимиру Путіну вже доповіли про вибух на Кримському мосту, він створив урядову комісію.

За даними російських ЗМІ, після вибуху на Кримському мосту пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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