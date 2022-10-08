Всі транспортні засоби оглядають.

Автомобільний рух по частково зруйнованому сьогодні вранці в результаті вибухів і пожежі Кримському мосту відновлено.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство РИА Новости.

Також повідомляється, що співробітники поліції пояснюють, що машини пропускають по 10 за раз, щоб мати можливість провести огляд.

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Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту по Кримському мосту відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

Підрив Кримського моста:

Вранці 8 жовтня надійшла інформація про пожежу на мосту. РосЗМІ повідомили, що пошкоджено тільки залізничну гілку, але фото і відео з місця події показали обвал двох прольотів автомобільної частини.

У РФ повідомили про вибух вантажівки на мосту і загибель трьох людей в результаті події. А один з депутатів Держдуми назвав атаку на міст "оголошенням війни без правил".

Російським ЗМІ вже видали "методички" з правилами подачі інформації про Кримський міст. Так звані журналісти з РФ повинні писати, що він "пошкоджений, а не зруйнований".

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, спецоперацію з підриву Кримського мосту організувала СБУ. Однак у Службі безпеки поки це не підтверджують.

Путін скликав урядову комісію через надзвичайну подію на мосту. А ВСУ тим часом задоволений, що окупанти позбулися чергової"транспортної артерії". Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

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