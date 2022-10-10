По мірі наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" знаходиться під загрозою.

Удар по Кримському мосту був ударом по престижу самого російського президента Володимира Путіна.

Про це пише CNN.

Журналісти відзначають, що Кримський міст був проектом Путіна, а Росія витратила на його будівництво майже 4 мільярди доларів.

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На думку американського видання, Кримський міст, який незаконно з'єднав окупований півострів з материковою Росією, за логікою Путіна, є "обручкою" з самою Україною.

"Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу Росії - це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, наймовірніше, відповість зі злістю", - йдеться в аналізі.

По мірі наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, пишуть журналісти.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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