Удар по Кримському мосту був ударом по престижу самого російського президента Володимира Путіна.
Про це пише CNN.
Журналісти відзначають, що Кримський міст був проектом Путіна, а Росія витратила на його будівництво майже 4 мільярди доларів.
На думку американського видання, Кримський міст, який незаконно з'єднав окупований півострів з материковою Росією, за логікою Путіна, є "обручкою" з самою Україною.
"Путін зараз, мабуть, вважає, що повернення України до складу Росії - це його історична доля. Ймовірно, атаку на Кримський міст він розглядає не тільки як напад на Росію, але і як особисту образу. І він, наймовірніше, відповість зі злістю", - йдеться в аналізі.
По мірі наближення бойових дій до Росії Путін бачить, що його "історична місія" знаходиться під загрозою. А це означає, що емоції можуть переважити розум. Для України, та й для світу це небезпечний момент, пишуть журналісти.
Вибухи на Кримському мосту - що відомо
Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.
Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.
Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.
Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.
Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.
За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.
Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.