Їм потрібно знайти способи надати ЗСУ нові боєприпаси.

Країни, які входять до контактної групи з питань оборони України, шукають інноваційне розв'язання проблеми з боєприпасами для ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін на відкритті чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". За його словами, йдеться про координацію довгострокової підтримки України. Українським союзникам потрібно знайти способи надати ЗСУ нові боєприпаси й системи ППО.

"Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї контактної групи збираються разом для розробки інноваційного розв'язання проблем промислового виробництва", – розповів Остін.

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Він впевнений, що союзники продовжать робити все можливе, щоб задовольнити потреби України цієї весни й надалі.

Боєприпаси для України

Газета Washington Post підрахувала, що Україна за два дні витрачає близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць.

Як раніше повідомляв УНІАН, Пентагон збільшить виробництво 155-мм снарядів на 500%.

1 березня Німеччина взяла на себе зобов’язання наростити випуск боєприпасів для України. Керівник німецького збройового концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер наголосив, що європейські уряди повинні подвоїти замовлення на виробництво боєприпасів, щоб задовольнити військові потреби України.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна сподівається отримати від європейських союзників мільйон снарядів калібру 155 мм - це в чотири рази більше, ніж зараз обіцяє Європа.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав владу Німеччини пришвидшити і наростити поставки боєприпасів ЗСУ.

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