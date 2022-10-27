Росія спеціально запропонувала формат діалогу, який Україна не могла прийняти.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією.

Свою думку він висловив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому на YouTube.

За його словами, насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.

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"Ми бачимо повідомлення від нашої розвідки, США, Британії, Туреччини і т.д. Одна справа, коли в цій країні хтось говорить щось публічно, а інша - коли ми знаємо реальну ситуацію. Перше - вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу бажаного результату. Друге - результат, який вони хочуть - окупація", - сказав Зеленський.

За умовами окупантів, Україна повинна визнати Крим частиною РФ і відмовитися від частини Донбасу.

"Вони спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти. В цьому і полягав задум. Вони думають, що ще запропонувати Україні, що ще ускладнити, щоб вона відмовилася", - пояснив він.

Зеленський вважає, що росіяни дійсно захочуть йти на переговори в той момент, коли зрозуміють, що залишилися одні на геополітичній карті і нездатні окупувати Україну.

Переговори між Україною та Росією

Як відомо, на початку березня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним.

Українська та російські делегації зустрічалися 28 лютого, а також неодноразово проводили зустрічі в березні.

Наприкінці березня в Стамбулі пройшов перший раунд переговорів між делегаціями. Тоді українська сторона запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки.

На останніх переговорах йшлося про експорт українського зерна Чорним морем.

22 вересня Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться справжніх переговорів, а тільки хоче набратися сил для спроби нового наступу

Наприкінці вересня він сказав, що Україна відмовляється вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін.

"Ми готові до діалогу з Росією вже з іншим президентом Росії", - заявив Зеленський.

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