Сполучені Штати Америки залишають за собою право говорити з Росією про війну в Україні.
Так У Білому домі прокоментували повідомлення про те, що радник з національної безпеки Джейк Салліван вів переговори з радниками російського президента Володимира Путіна, пише Aljazeera.
У заяві йдеться, що США залишають за собою право вести з Росією переговори "про зниження ризиків" на вищому рівні .
У Кремлі повідомлення про те, що Вашингтон провів переговори з вищими російськими офіційними особами, відмовилися коментувати.
Переговори США і РФ
Раніше газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США Джейк Салліван в останні місяці проводив конфіденційні бесіди з радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і Миколою Патрушевим.
У цих розмовах Салліван намагався застерегти Москву від застосування ядерної зброї масового ураження і знизити ризик ескалації.
За даними The Times, Патрушев був одним з тих людей, які переконали Путіна у необхідності повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше Washington Post повідомив, що адміністрація Байдена нібито просила Україну показати відкритість до переговорів з РФ, щоб зберегти підтримку з боку ряду країн.