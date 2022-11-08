У Байдена заявили, що можуть вести переговори про зниження ризиків.

Сполучені Штати Америки залишають за собою право говорити з Росією про війну в Україні.

Так У Білому домі прокоментували повідомлення про те, що радник з національної безпеки Джейк Салліван вів переговори з радниками російського президента Володимира Путіна, пише Aljazeera.

У заяві йдеться, що США залишають за собою право вести з Росією переговори "про зниження ризиків" на вищому рівні .

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У Кремлі повідомлення про те, що Вашингтон провів переговори з вищими російськими офіційними особами, відмовилися коментувати.

Переговори США і РФ

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США Джейк Салліван в останні місяці проводив конфіденційні бесіди з радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і Миколою Патрушевим.

У цих розмовах Салліван намагався застерегти Москву від застосування ядерної зброї масового ураження і знизити ризик ескалації.

За даними The Times, Патрушев був одним з тих людей, які переконали Путіна у необхідності повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше Washington Post повідомив, що адміністрація Байдена нібито просила Україну показати відкритість до переговорів з РФ, щоб зберегти підтримку з боку ряду країн.

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