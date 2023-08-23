На інших "гарячих" напрямках росіяни продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти та позиції українських військ.

Українські захисники та захисниці продовжують стримувати російський наступ та відбивати ворожі атаки. Зокрема, вдалося успішно відбити атаку росіян неподалік Авдіївки та наступ в районі Мар’їнки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом. Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Крім того, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На інших "гарячих" напрямках росіяни минулої доби продовжували обстрілювати прифронтові населені пункти та позиції українських військ. В результаті обстрілів мінометів, артилерії та авіації постраждали десятки сіл та містечок.

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Водночас, за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там українські війська закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні: новини

22 серпня українські військові зайшли у Роботине Запорізької області. Звідти українські оборонці евакуювали місцевих мешканців.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що український контрнаступ в районі Роботиного став початком операції на другій лінії оборони російських окупантів. На їхню думку, друга російська лінія оборони може бути відносно слабшою та менш захищеною за першу.

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