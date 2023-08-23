Наразі на східному фронті зосереджено близько 200 тисяч російських окупантів, повідомив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі перекидання певної частини українського війська зі східного фронту на якийсь інший напрямок російські окупанти можуть прорвати оборону та захопити нові території.

Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи, коментуючи заяви деяких ЗМІ та іноземних військових аналітиків про те, що Україні нібито варто "не розтягувати" фронт та своє військо по його лінії.

За словами президента, наразі на східному фронті зосереджено близько 200 тисяч російських окупантів.

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Він розповів, що може статися, якщо певну частину українського війська звідти перекинути на інші напрямки, які наразі потребують підсилення.

"Після цього буде наступне: пару днів - Слов’янськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги. Я вважаю, що саме така надія у них є. І ще Харків", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Україна не планує віддавати окупантам усі вищезгадані міста та інші території.

"І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують", - наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ - заява Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголосив, що українські війська повільно, але просуваються вперед. Водночас цей процес затримується через щільне мінування територій та позицій, з яких відступають окупанти.

Президент наголосив, що контрнаступ триває у "правильному" напрямку.

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