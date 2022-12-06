Росіяни будуть вистрілювати свої запаси до останньої ракети, додав він.

Росіяни будуть вистрілювати свої запаси ракет "до нуля", в них вистачить озброєння ще на декілька масштабних атак.

"Запаси високоточного озброєння РФ вже підходять до завершення. Вони давно вийшли в критичний. Проте, як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля", - заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, це погану в першу чергу для самої Росії. Виробництво нових ракет є, але воно мізерне у порівнянні з величезною кількістю, яку вони застосовують. При цьому, виготовляється тільки деякі моделі ракет.

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"Реально в них залишилося ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль", - пояснив Буданов.

Начальник ГУР також повідомив, що станом на зараз Іран не поставив Росії жоднох балістичної ракети.

"З Китаєм теж саме. Нічого серйозного, окрім пральних машинок великої кількості і телевізорів доставлено не буде", - повідомив він.

Ракетний терор РФ

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.

Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет. Це вже восьма масштабна атака з жовтня.

Згодом стало відомо, що були влучання ракет в енергетичні об’єкти, розташовані у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Пізніше очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що спершу влада не бачила критичних наслідків влучання в енергооб'єкт, розташований у Київській області.

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