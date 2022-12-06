Це свідчить про те, що Росія ще має у наявності дефіцитні деталі для виробництва ракет.

В Повітряних силах Збройних сил України прокоментували застосування Росією у війні проти України ракет, виготовлених у 2022-му році, розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, у нього запитали, чи є розуміння щодо запасів російських ракет, які застосовуються Росією для обстрілів України.

Ігнат сказав, що головне завдання Повітряних сил ЗСУ - збивати усе, що летить зі сторони РФ. "Вигнати російську авіацію і збивати всі ті загрози, а от відстежувати запаси - у нас є і розвідка, є і наші партнери, які, у принципі знають, що до чого, і скільки там залишилось", - сказав Ігнат.

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При цьому, він сказав, що це питання про те, скільки в Росії залишилось ракет, цікавить не тільки Повітряні сили і український народ.

Також речник підтвердив факти, що Росія застосовувала проти України ракети, які були вироблені у 2022 році, про що свідчить відповідне маркування даних про випуск, місяць і дату.

"Це говорить про те, що виробництво ще працює. Не можуть вони виробляти ракети такими темпами, з якими використовують. Якщо виробництво працює, значить ще є у них у закромах десь там ті запчастини, ті дефіцитні деталі, які в умовах санкцій Росії буде складно десь діставати. Тому дійсно бачимо, що виробництво продовжує працювати. Буквально з конвеєра, як то кажуть, їх знімають, доставляють на ті носії чи кораблі Чорноморського флоту - це ракети "Калібр", або Х-101 на повітряні носії Ту-95 і Ту-160", - сказав Ігнат.

Раніше The New York Times з посиланням на слідчих Conflict Armament Research писало, що Росія продовжує виготовляти крилаті ракети після запроваджених санкцій.

Той факт, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи купувати напівпровідники та іншу техніку попри на санкції, або ж у неї були значні запаси компонентів до початку війни.

Санкції проти Росії та дефіцит ракет - що відомо

Після вторгнення в Україну 24 лютого Захід посилив санкції проти Росії, спрямовані, перш за все, на "підрив" потужностей військово-промислового комплексу РФ.

Проте звіт RUSI в серпні показав, що РФ все ще широко використовує у виробництві озброєння західні технології.

До 24 лютого і вже після окупації Криму, Донецької та Луганської областей Росія в обхід санкцій закуповувала у європейських компаній товари "подвійного призначення".

У США констатували, що Росія вдалася до вилучення мікрочіпів з посудомийних машин і холодильників. Хоча Вашингтон і стверджував, що Москва відчуває дефіцит високотехнологічних чіпів.

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