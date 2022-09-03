Росія використовує всі можливі ресурси, щоб збільшити кількість військових у своїй армії.

Російські чиновники агітують безхатченків вступати до лав армії, щоб йти воювати проти України.

Про це повідомили в ефірі Freeдом.

Так, в один з притулків для безхатченків в Санкт-Петербурзі прийшов місцевий чиновник і запропонував роздавати постояльцям листівки про запис на військову службу. У місцевих органах влади зазначили, що це була його особиста ініціатива.

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж заявив, що Росія використовує всі можливі ресурси, щоб збільшити кількість військових у своїй армії.

"Це будуть, звичайно, вбиті. Наразі їм потрібно створити на проривних напрямках якийсь масовий рух військових. Зараз (в російську армію - УНІАН) беруть всіх, особливо представників національних меншин... Не вийшло великго вербування. Відповідно, вони пішли в зони, в притулки", - пояснив Маломуж.

За його словами, у цих людей немає потрібної підготовки, у них немає шансів вижити в умовах бойових дій, а тому їх будуть використовувати як "гарматне м'ясо".

Генерал наголосив, що такі дії РФ свідчать про відсутність резервів і підготовлених до війни кадрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України, агітують "козаків" і безробітних.

Також, за даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

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