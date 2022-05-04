Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України, агітують "казаків" та безробітних.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.
"Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації. Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється – набору "добровольців" з числа російських "казаків" Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн", - заявляють у розвідці.
Крім того, агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ.
"За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата "добровольця" – від 200 тис. рос. руб", - наголошується у повідомленні.
Також аналогічні заходи проходять у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Зокрема, місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.
Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.
"Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних "мобілізованих". Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, окупанти намагаються створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.