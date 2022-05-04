"Добровольців" на війну набирають в Ростовській, Брянській, Курській та Бєлгородській областях, Краснодарському та Приморському краях.

Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України, агітують "казаків" та безробітних.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Для поповнення резервів окупаційних військ РФ продовжує заходи прихованої мобілізації. Наразі основна увага рашистських агітаторів приділяється – набору "добровольців" з числа російських "казаків" Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги громадяни, які втратили роботу внаслідок міжнародних санкцій та колишні військовослужбовці, що проживають на території інших пострадянських країн", - заявляють у розвідці.

Крім того, агітаційна кампанія триває і в інших суб’єктах РФ.

"За наявними даними, у військових комісаріатах Приморського краю активно проводиться робота щодо пошуку бажаючих взяти участь у бойових діях. Пропонована заробітна плата "добровольця" – від 200 тис. рос. руб", - наголошується у повідомленні.

Також аналогічні заходи проходять у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Зокрема, місцеві військкомати пропонують укладення короткострокових контрактів на 3 місяці з проходженням підготовки на полігонах.

Водночас проводяться підготовчі заходи до можливого оголошення часткової мобілізації у Бєлгородській, Курській та Брянській областях на випадок різкого погіршення ситуації на українському фронті.

"Агітаційні заходи наражаються на значну недовіру з боку потенційних "мобілізованих". Адже в РФ починає ширитись інформація про значну кількість вбитих на війні з Україною. Багато тих, хто на початку війни підписав "короткострокові контракти", не змогли повернутись додому після формального закінчення терміну контрактів. Додаються проблем з реальним отриманням обіцяних коштів – військові окупанта або взагалі не можуть отримати грошей, або ж отримують на порядок менші суми", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, окупанти намагаються створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

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