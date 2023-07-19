Підрозділи російських окупантів та українських військ ведуть бої за острови в дельті Дніпра.

З початку липня 2023 року спостерігається посилення бойових дій у пониззі Дніпра на території Херсонської області.

Про це пише Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки. Крім інтенсивних боїв на східному березі навколо українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, підрозділи російських окупантів і українських військ також ведуть бої за острови в дельті Дніпра.

Відзначається, що обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотники, щоб знищити кілька російських човнів.

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"Перед Росією стоїть дилема: чи відповідати на ці загрози посиленням Дніпровського угруповання військ за рахунок розтягнутих частин, що протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області", - зазначили в британській розвідці.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, українські воїни мають успіх на двох напрямках південного фронту: Новосілка - Старомайорське і Велика Новосілка - Старомайорське.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що проблеми з ротацією і забезпеченням російських сил, про які заявляв командувача 58-ї загальновійськової армії (САА) генерал-майор Іван Попов перед звільненням, так і не були вирішені. Це призводить до того, що окупанти на півдні України відмовляються воювати і здаються в полон.

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