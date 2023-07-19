Проблеми з ротацією і забезпеченням російських сил призводять до небажання російських солдатів битися.

Проблеми з ротацією і забезпеченням російських сил, про які заявляв командувач 58-ї загальновійськової армії (САА) генерал-майор Іван Попов перед звільненням, так і не були вирішені.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, це призводить до небажання російських солдатів битися і масової здачі в полон.

Зокрема, зазначається, що звільнення колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії (САА) генерал-майора Івана Попова та згадані ним проблеми продовжують впливати на російські військові операції на півдні України та на обговорення цих операцій.

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Деякі російські воєнкори повідомляють про одночасну здачу в полон українським силам кількох російських штурмових груп чисельністю до взводу на Запорізькому напрямку.

"Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися і повідомленням про подальшу капітуляцію", - підкреслюють в ISW.

Скандал зі звільненням Попова

Минулого тижня стало відомо про відсторонення від посади командувача 58-ю армією генерал-майора Івана Попова.

Це сталося після його доповіді начальнику російського Генштабу Валерію Герасимову, в якій, як стверджує Попов, він доповів начальству про складну ситуацію в Запорізькій області, в боях за яку бере участь армія.

На думку аналітиків, відсторонення Попова швидше за все, матиме негайний, але незначний вплив на російські сили в Україні. Звільнення Попова та повідомлення про скарги на відсутність ротації військ ще раз підтверджують, слабкість російської оборони в Україні.

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