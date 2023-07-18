Там окупанти нарощують свої сили та намагаються витіснити українських захисників.

Наразі найбільш гарячий плацдарм бойових дій є на лівобережжі Херсонщині. Як заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі Еспресо, там росіяни збільшили інтенсивність своїх атаки.

"Окупанти збільшили обстріли біля транспортних магістралей, біля Антонівського моста, біля греблі Каховської ГЕС. Загарбники бачать для себе ризик форсування Дніпра у цих зонах з боку ЗСУ. Понад два тижні наші бійці закріпилися на позиціях на лівому березі", - розповів Хлань.

Ціллю загарбників є витіснення Сил оборони з лівобережжя. Наразі там ідуть інтенсивні бої, а окупанти нарощують свої сили.

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"Окупанти намагаються витіснити наші Збройні Сили звідти. Перед Олешками є міст через Конку й загарбники намагаються просунутися через цей міст. Зараз там тривають інтенсивні бої. Росіяни підкидають туди підсилення. Наразі плацдарм в районі Херсона є найгарячішим", - підкреслив Хлань.

Поточна ситуація на фронті: що відомо з актуального

Експерт заявив, що армія РФ намагається тиснути українських захисників на ділянці фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна, протяжність якої складає 120-150 кілометрів.

Згодом аеророзвідник 92 ОМБр української армії Леонід Маслов зазначив, що "перехід в наступ" ворога слід трактувати як активізацію дій і тиск. Захисник підкреслив, що "ніхто нічого не прорвав".

Сили оборони України досягли успіхів у наступі на двох напрямках південної частини фронту. Українські солдати змогли просунутися на напрямках Мала Токмачка - Новопокровка і Велика Новосілка - Урожайне.

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