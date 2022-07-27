Внаслідок підриву один колаборант загинув, іншого госпіталізували.

У розвідці повідомили про підрив автомобіля колаборантів у Херсоні, у якому перебувало двоє осіб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників "руського мира" та місцевих колаборантів "квитки на концерт Кобзона". Цього разу "квиток" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський "відбув на концерт", а другий дещо "затримається" у медичному закладі", - йдеться у зведенні.

У цьому зв'язку українські розвідники нагадують усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам.

Раніше видання про події у Херсоні "Мост" повідомило, що у місті вибухнула автівка окупаційної "ДПС" на проспекті Адмірала Сенявіна.

За повідомленнями аналітиків з Інституту вивчення війни, українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, які контролюють окупанти.

Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки за 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

Противник вчора зробив спробу провести обмежені наземні атаки в Херсонській області. Також ЗС РФ продовжили обстріли вздовж всієї лінії фронту на південному напрямку.

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