Це значно ускладнює логістику ворога.

В окупованому Мелітополі були атаковані об'єкти критичної інфраструктури, які російські війська використовували як логістичні шляхи.

Подробиці ударів по логістичних шляхах ЗС РФ розповів мер міста Іван Федоров.

За його інформацією, лунали вибухи, згодом піднявся дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

Крім того, були чутні вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

Пошкоджена залізнична інфраструктура в Мелітопольському районі, яка використовувалася ЗС РФ для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку Василівки й Токмака.

"Це значно ускладнює логістику ворога. Сподіваємося на сюрприз рашистам від руху опору і чекаємо підтвердження інформації", - написав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

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