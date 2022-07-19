У регіональних пабліках повідомляють про "прильоти" у районі мосту і детонацію боєприпасів

Українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який сполучає місто з лівим берегом Дніпра.

Про це в Telegram поінформував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Разом з тим в регіональних пабліках повідомляють про "прильоти" в районі моста і детонацію боєприпасів.

Очевидці опублікували фото і відео влучання українських ракет. Біля Антонівського мосту в результаті атаки ЗСУ сталася пожежа, в небо піднявся великий стовп диму.

У росЗМІ теж з'явилася інформація про атаку українських захисників. Російські окупанти стверджують, що ЗСУ завдали ракетних ударів з РСЗВ HIMARS.

Пропагандисти спочатку писали, що системи ППО збили всі ракети, пізніше підтвердили приліт однієї ракети, а п'ять ракет протиповітряна оборона РФ нібито знищила.

При цьому росЗМІ стверджують, що сам міст не постраждав.

У соцмережах з'явилися кадри реального стану моста після ударів ВСУ.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.

Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.

У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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