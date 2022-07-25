Аналітики зазначили, що наступ ЗСУ на півдні країни вже підтверджує українська влада.

Українські офіційні особи все частіше визнають контрнаступальні операції ЗСУ в Херсонський область.

Про це йдеться в новому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що українські захисники за останній тиждень пошкодили всі три мости, що ведуть до Херсона, які контролюють окупанти. Крім того, в ніч на 24 липня українські партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки в 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

"На геолокаційних знімках наслідків видно тріщини на залізничному вузлі в Новобогданівці, який відрізає Василівку і Токмак Запорізької області від головної залізничної лінії в Мелітополь. Українські офіційні особи повідомили, що російські війська використовують залізницю для перевезення обладнання та особового складу з Мелітополя в напрямку Василівки й Токмака", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, окупанти вчора зробили спробу провести обмежені наземні атаки в Херсонській області. Також вони продовжили обстріли вздовж всієї лінії фронту на південному напрямку.

"Український контрбатарейний вогонь вразив батарею російських пускових установок С-300, як повідомляється, з HIMARS, недалеко від Зеленотропинського Херсонської області. На кадрах і зображеннях місцевості з російських і українських джерел видно дві знищені пускові установки С-300. Український мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські сили також завдали удару по окупованому Росією аеродрому Мелітополя в ніч з 23 на 24 липня і що російські сили безуспішно намагаються відновити аеродром", - розповіли в ISW.

Нагадаємо, 23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області.

Раніше, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.