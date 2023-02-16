Росія виводить у Чорне море кораблі Північного флоту з тактичним ядерним озброєнням, що не може не лякати. Та представник української розвідки при Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заспокоїв: РФ не вдасться до натискання на "ядерну кнопку".
"Рашисти можуть продовжити ядерний шантаж, але в цілому, як й інші псевдобліцкриги, ця історія не спрацювала. Ні Україна не злякалася, ні світ", - каже він.
Юсов переконаний, що всередині російської верхівки розуміють, що це - гра з вогнем. Й "наближення підстаркуватого чийогось пальця до "червоної кнопки" означатиме крах Росії, додав представник розвідки.
"Погрожувати можуть, підхмелений Медведєв може написати ще багато гнівних постів, але це вже нікого не злякає", - запевнив Юсов.
Кораблі РФ вперше за 30 років вийшли у море з ядерною зброєю - що відомо
Як повідомила напередодні норвезька розвідка, вперше з моменту розпаду СРСР кораблі Північного флоту Росії вийшли у море з тактичною ядерною зброєю на борту.
"Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах і надводних кораблях Північного флоту... Зростає як ймовірність непорозуміння між Росією і НАТО, так і ризик ненавмисних інцидентів, що, своєю чергою, підвищує ризик ескалації", - йдеться у доповіді.
Зазначається, що тактична ядерна зброя становить серйозну загрозу в сценарії потенційного протистояння Росії та НАТО.
У грудні 2022 року Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також запевнив, що Росія не застосує ядерну зброю першою.
У Держдепартаменті назвали нові "ядерні" загрози Путіна "пустопорожніми".