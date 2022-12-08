США раніше вже попереджали Москву про наслідки застосування в Україні ядерної зброї.

У Держдепартаменті назвали нові "ядерні" погрози російського президента Володимира Путіна "пустопорожніми", засудивши їх, пише Голос Америки.

Офіційний представник Держдепу Нед Прайс, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати висловлювання Путіна, заявив: "Ми вважаємо, що будь-які пустопорожні розмови про ядерну зброю абсолютно безвідповідальні".

Він додав, що ядерні держави в усьому світі з часів Холодної війни, включаючи Китай, Індію, Сполучені Штати і саму Росію, завжди гарантували, що "ядерна війна – це те, що ніколи не можна вести і що її не можна виграти".

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"Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то брязкання ядерною зброєю або ж навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї, є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів Холодної війни", – зазначив Прайс.

Ядерні загрози Кремля

Виступаючи перед радою з прав людини 7 грудня, Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". При цьому він також уточнив, що Росія не використовує ядерну зброю першою.

"Росія не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, то, значить, і другою не застосує", – сказав він.

Ескалаційну риторику Москва почала у вересні 2022 року – після розгрому ЗС РФ під Харковом. Тоді Росія стверджувала, що взяла під "ядерну парасольку" і окуповані частини України, в тому числі Херсонську область, частину якої в листопаді вже звільнили ЗСУ.

Після цього США попередили Москву про наслідки застосування в Україні ядерної зброї.

У листопаді у НАТО відзначили, що ризик ядерної війни "залишається низьким", хоча росіяни поводяться "безвідповідально". А вже в грудні "ядерні" бази – аеродроми стратегічної авіації РФ – були уражені невідомими безпілотниками, що продемонструвало Заходу вразливість ядерних сил РФ.

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