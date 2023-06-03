У відомтві пообіцяли, що зрадники України і надалі будуть відправлятися на концерт Кобзона.

У СБУ прокоментували ліквідацію колаборанта Сергія Дідоводюка та його доньки у селі Михайлівка біля тимчасово окупованого Мелітополя.

Як зазначили у прес-службі відомства, в даний час подробиці того, що сталось розкрити не можуть, також там пообіцяли, що колаборанти будуть ліквідовуватись і надалі, передає OBOZREVATEL.

"Деталі "бавовни" ми зможемо розповісти після нашої перемоги. Але, враховуючи деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти повинні розуміти: для них краще опинитися в українській в'язниці, ніж на концерті Кобзона. Як неодноразово наголошував голова СБУ Василь Малюк, "бавовна" палала, палає і палатиме", – відповіли у прес-службі СБУ.

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Перед цим з'явились дані, що до ліквідації колаборантів у Михайлівці причетна СБУ.

Хто такий колаборант Дідоводюк

Зрадник Дідоводюк був власником "віджатого" кафе "Гетьман", де годував окупантів, і "заступником керівника" проросійського штабу. Він входив у коло довірених осіб російських окупантів, де вирішував кадрові питання і здавав проукраїнськи налаштованих громадян, вказуючи, кого треба катувати.

Підрив авто з колаборантами

Увечері 2 червня мер Мелітополя Іван Федров повідомив, що у селі Михайлівка у повітря злетіла автівка з колаборантами, які планували посидіти у кафе "Гетман".

Пізніше стало відомо, що у машині перебували сам Дідоводюк, його 33-річна дочка Яна, яка теж була активною колаборанткою, та його дружина.

Дідоводюк із дочкою загинули на місці вибуху, а дружина отримала травми.

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