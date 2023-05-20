Росіяни розпочали нову хвилю паспортизації на окупованих територіях.

Російські окупанти готуються до виборів на захоплених територіях Запорізької області та розпочали нову хвилю роспаспортизації серед місцевого населення.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що окупанти на Запоріжжі "прямо загралися в мирне життя".

"Рашисти мріють восени провести вибори на ТОТ. Імітують демократичні процеси, влаштувавши "праймериз" серед кандидатів путінської "Єдіной Росії". Готують списки на голосування від інших партій. Влаштували чергову хвилю примусової паспортизації", - написав Федоров.

За його інформацією, російські окупанти влаштовують фільтрації на вулицях - з пішоходами проводять "бесіди" про необхідність паспорту, у автовласників погрожують конфіскувати авто, якщо не буде паспорту.

Крім того, росіяни заохочують місцевих соціальними виплатами на дітей, але їх можна отримати тільки з роспаспортом.

"Навіть депортованим соціальну допомогу виплачують тільки за наявності аусвайса", - зауважив Федоров.

Російська окупація - новини

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2023 року в Росії заявили, що планують провести регіональні "вибори" на захоплених територіях України 10 вересня. Британські розвідники вважають, що проведення "виборів" на захоплених територіях України одночасно з виборами в Росії свідчить про амбіції російського керівництва представити ці райони як невід'ємну частину РФ.

Нагадаємо, російські окупанти у вересні 2022 року провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Росії. Після цього російський диктатор Володимир Путін підписав укази про "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей.

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