Традиційно у відомстві описали інцидент віршем.

В СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту віршем.

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

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Та раз… Два!

P.S. Музика - народна. Слова - СБУ", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, до вибуху на мосту можуть бути причетні Військово-Морські сили ЗСУ та СБУ.

Вибух на Кримському мосту 17 липня

Уночі Кримський міст постраждав від "бавовни" - біля 145-ї опори з боку Краснодарського краю пролунав вибух.

Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту у воду впав один прольот автомобільної частини моста. Також відомо про двох загиблих - жителів Білгородської області, які в той час проїжджали по мосту.

Перший вибух на Кримському мосту

У жовтні 2022 року на Кримському мосту стався перший вибух. Зокрема, вранці 8 жовтня низка ЗМІ повідомила, що на залізничній гілці мосту виникла сильна пожежа. Тоді окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок чого сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара у Керч.

Тоді повідомлялося, що за вибухом на мосту стоїть СБУ. У відомстві вибух також прокоментували віршем.

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