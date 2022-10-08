Водночас у прес-службі СБУ наразі офіційно не коментують цей інцидент.

Підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України (СБУ).

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ", - зазначив співрозмовник.

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Водночас, у прес-службі СБУ наразі офіційно не коментують цей інцидент.

Але у офіційному Телеграм-каналі СБУ з'явилася така реакція на події в окупованому Криму.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня: всі подробиці

Вранці 8 жовтня низка ЗМІ повідомила, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео, на кадрах видно вибух.

Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара у Керч.

Путін вже доручив створити урядову комісію з вибуху на Керченському мосту.

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