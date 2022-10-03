Ситуація продовжує набирати обертів.

Збройні сили України продовжують бої і закріплюються на звільнених територіях Херсонської області.

Про це начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація продовжує набирати обертів, ми продовжуємо бої і закріплення на тих територіях, які вже вивільнено і які ще зачищаються. Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії фронту в тих населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом минулої доби. Ми організовуємо евакуацію. Якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатися цією можливістю", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, на тимчасово окупованих територіях України загарбники здійснюють подворові обходи, намагаються знайти чоловіків віком від 18 до 35 років, щоб долучити їх до своїх військ.

Також вона додала, що у Чорному морі зараз вирує шторм, який не дозволяє ворожим кораблям наближатися.

"Вороже угруповання складається з восьми кораблів та катерів, які переховуються і від шторму, і від наших ракет вздовж узбережжя Криму. Наразі вони підтягнули два підводні човни, споряджені "Калібрами". Загальна кількість ракетоносіїв складає п'ять одиниць - три надводні та два підводні, а це понад 30 ракет типу "Калібр". А це говорить, що ракетна небезпека зберігається, загроза нікуди не поділася", - сказала вона.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 2 жовтня подякував воїнам 129-ї бригади територіальної оборони (Кривий Ріг), які відзначились хорошими результатами і звільнили, зокрема Архангельське та Миролюбівку у Херсонській області.

Пізніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що Архангельське та Миролюбівка на Херсонщині вже офіційно звільнені від російських окупантів.

Янушевич додав, що чекає на наступні хороші новини від Збройних сил України.