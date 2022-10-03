Він додав, що чекає на наступні хороші новини від Збройних сил України.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявляє, що Архангельське та Миролюбівка вже офіційно звільнені від російських окупантів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Архангельське та Миролюбівка - офіційно звільнені від ворога. Чекаємо наступних хороших новин! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - зазначив він.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні подякував воїнам 129-ї бригади тероборони (Кривий Ріг), які "відзначились хорошими результатами і звільнили, зокрема Архангельське та Миролюбівку".

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.

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