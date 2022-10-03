Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявляє, що Архангельське та Миролюбівка вже офіційно звільнені від російських окупантів.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Архангельське та Миролюбівка - офіційно звільнені від ворога. Чекаємо наступних хороших новин! Слава ЗСУ! Слава Україні!", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні подякував воїнам 129-ї бригади тероборони (Кривий Ріг), які "відзначились хорошими результатами і звільнили, зокрема Архангельське та Миролюбівку".
1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.
На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.
У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.