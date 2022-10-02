Вони вже вважають небезпечним жити в адміністративних будівлях.

На окупованій Херсонщині російські загарбники починають розселятися в лікарнях і житлових будинках, оскільки бояться ЗСУ.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час інформаційного телемарафону.

"Окупанти зараз починають розселятися і в лікарнях, і в будівлях людей, тому що розселятися в адміністративних будівлях вони вже вважають для себе небезпечним", - сказав Хлань.

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За його словами, вчора в Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувалися російські війська, під завалами залишилося багато окупантів. І тому зараз російські військові починають розселятися більше по приватному сектору.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області залишалося близько 500 тис. людей.

23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

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