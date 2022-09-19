Російські загарбники відкрито говорять, що цих чоловік забрали "до армії".

У селі під Маріуполем окупанти примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в Донецьк.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

"Село Портовське Маріупольського району. Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька", - розповів він.

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За словами Андрющенка, окупанти відкрито говорять, що цих чоловік забрали "до армії".

"Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком", - наголосив радник мера.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що в російській столиці Москві починається мобілізація на війну проти Україна. Жителям Москви почнуть видавати повістки.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, скількох ув'язнених з Тамбова росіяни направили на війну в Україну.

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