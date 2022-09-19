Назріває конфлікт між російськими солдатами та "мобілізованими з території "ЛДНР".

У російських військових шпиталях відмовляють у лікуванні "добровольцям", які постраждали на війні в Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За їх даними, через нерівне ставлення з боку командування між окупаційними підрозділами зростає кількість конфліктів.

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"Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву", - розповідають у розвідці.

Вони відзначили, що в усіх таких випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Крім того, назріває конфлікт між військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та "мобілізованими з території "ЛДНР".

За даними української розвідки, під час відступу росіяни кидали їх на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це підрозділи понесли великі втрати - подекуди вони сягали 100% особового складу.

Раніше повідомлялося, що у Росії скасовують відправку нових військових підрозділів до України.

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