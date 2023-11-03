На місці події видно задимлення. Втім, так звана "влада" про вибух мовчить.

У п'ятницю, 3 листопада, близько 9:30 у Севастополі (тимчасово окупований Крим) прогримів вибух.

Як повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", "бавовна" сталася навпроти ТЕЦ. Ймовірно, щось вибухнуло поблизу об'єкта критичної інфраструктури.

"Тут розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод", - пише проект.

Відео дня

Також "Кримський вітер" опублікував фото, на якому видно задимлення поблизу ТЕЦ. Зазначається, що інцидент потребує додаткових уточнеть. Гауляйтер Севастополя про вибух мовчить.

Удари по Криму - останні новини

У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України вдарили ракетами по базі ППО РФ в Оленівці (тимчасово окупований Крим).

Згодом стало відомо, що українські військові ліквідували важливий стратегічний об'єкт ППО РФ. Зокрема, того дня було знищено зенітно-ракетний комплекс "С-300".

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