Вибухівку заклали під крило авто окупанта.

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вбили колаборанта, він обіймав посаду "командира взводу поліції".

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook. Зазначається, що під крило авто окупанта було закладено вибухівку.

Інформацію підтвердили і в так званому слідчому комітеті РФ у Херсонської області. Там заявили, що "командир взводу ППС" (патрульно-постової служби поліції) загинув внаслідок замаху, який стався 17 березня. Колаборант загинув на місці. Разом з ним були дружина та дочка, але вони лише отримали поранення.

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Знищення колаборантів на окупованій території

На окупованих територіях України партизани не зупиняють свій спротив. З минулого року було знищено низку колаборантів та зрадників.

Так, у вересні 2022 року у результаті вибуху в Мелітополі було ліквідовано одного із поліцейських-колаборантів.

Колаборант Кирило Стремоусов, якого призначили "заступником голови" Херсонської області, загинув в автомобільній аварії під Генічеськом 9 листопада.

Увечері 14 березня 2023-го в центрі тимчасово окупованого Мелітополя у районі вулиці Героїв України прогримів потужний вибух. Це виявилось авто колаборанта Івана Ткача. Його доставили в лікарню, але не врятували.

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