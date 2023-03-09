Слідство добереться до всіх, хто співпрацював з ворогом, зазначили у поліції.

Після того, як частина Харківської області була звільнена від російських окупантів, правоохоронці почали активно боротися з посіпаками ворога, було відкрито понад 600 справ про колабораційну діяльність.

Найчастіше на співпрацю з супротивником йшли працівники освітньої сфери та місцевої влади, розповів заступник керівника відділу слідчого управління поліції Харківської області Олександр Кобилєв в інтерв'ю DW.

"…Слідство добереться до всіх. Просто колаборантів більше, ніж поліцейських. Колаборанти пішли на співпрацю, визнали ту владу - тож до них є питання", - зазначив співбесідник.

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Ситуація в Харківській області - сьогодні це варто знати

16 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже вся територія Харківської області була звільнена від російських загарбників.

На деокупованій землі стартувало розмінування, також правоохоронці почали боротися з тими, хто добровільно почав співпрацювати з росіянами.

Зокрема, наприкінці лютого стало відомо, що працівники Служби безпеки України затримали депутата Куп'янської райради Харківської області, який наказав переобладнати українські лікарні під військові госпіталі загарбників.

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